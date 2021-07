Eder sofre lesão muscular na coxa e aumenta lista de desfalques no São Paulo

Por Estadão - Estadão 4

O técnico Hernán Crespo recebeu mais uma má notícia, nesta quarta-feira, um dia depois do empate, por 1 a 1, diante do Racing, no Morumbi, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Exames diagnosticaram que o atacante Eder sofreu um estiramento na coxa direita durante o primeiro tempo da partida contra os argentinos e vai ficar um período em tratamento.

O departamento médico são-paulino não divulgou o tempo de recuperação. Com isso, Eder se junta a Miranda, Rigoni e Luciano, todos com lesões musculares e que não enfrentaram o Racing. Os três foram desfalques contra o Racing.

O atacante, de 34 anos, já desfalcou o São Paulo em outros dez jogos também por causa de lesões musculares. Apesar das lesões não serem as mesmas e os organismos não reagirem da mesma forma, Luciano, por exemplo, outro que sofre devido a um estiramento, já perdeu sete partidas e continua em recuperação.

Desta forma, Crespo não deverá contar com Eder no duelo de volta contra o Racing na próxima terça-feira, em Buenos Aires, quando o São Paulo vai precisar da vitória ou de empates com dois ou mais gols para obter a classificação para as quartas de final da principal competição de clubes doo continente.

Antes, o São Paulo volta a campo no sábado, às 17 horas, no Morumbi, diante do Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição que o time não vai bem, ocupando apenas o 14º lugar, com duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

