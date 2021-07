Luan Peres deixa Santos e confirma acerto com Olympique de Marselha

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Após quase duas semanas de suspense, o Olympique de Marselha confirmou nesta quarta-feira a contratação de Luan Peres, do Santos. O zagueiro assinou contrato de quatro anos com o clube francês, hoje comandado por Jorge Sampaoli, com quem Peres trabalho no próprio time paulista.

Continua depois da publicidade

O jogador de 26 anos era um dos pilares da defesa santista, principalmente após a saída de Lucas Veríssimo. O técnico Fernando Diniz chegou a afirmar publicamente que era contra a transferência porque contava com o jogador para o restante da temporada. Mas o apelo foi em vão.

As negociações demoraram para avançar, causando o desfalque de Luan Peres nos últimos jogos. Mas acabaram sendo concretizadas. As partes não revelaram os valores do acerto, mas a imprensa francesa informou nesta quarta que a contratação custou 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) ao time francês.

Advertisement

Pelas redes sociais, o zagueiro se despediu do clube brasileiro e da torcida. “Foram momentos incríveis que estarão sempre marcados na minha memória e na minha história! Cada dia, cada treino, cada jogo que eu fazia, eu me sentia mais feliz e honrado em vestir essa camisa”, afirmou o jogador. “Gostaria de agradecer primeiramente meus companheiros de clube que me fizeram dar esse passo na minha carreira, agradecer todos os treinadores que também me ajudaram muito, todos os funcionários do clube que me trataram de forma exemplar desde o meu primeiro dia, ao presidente e diretoria que sempre confiou no meu trabalho e estão se dedicando muito ao Santos, e agradecer a torcida pelo grande carinho que sempre tiveram por mim! Deixo aqui um muito obrigado e se Deus quiser um até logo!”

Continua depois da publicidade

Luan Peres chegou ao Santos por empréstimo em 2019, temporada em que o time era comandado por Sampaoli. No ano seguinte, passou a ganhar mais chances e se consolidou como titular a partir da saída de Gustavo Henrique. Assim, foi contratado em definitivo junto ao Club Brugge, da Bélgica, por R$ 20 milhões.

Pelo Santos, ele disputou 90 jogos, sendo 26 na atual temporada. Participou do vice-campeonato da Copa Libertadores na temporada passada.

Agora Fernando Diniz deve ficar entre Kaiky e Danilo Boza para formar dupla com Luiz Felipe na zaga santista.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].