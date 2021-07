Formação de grupos de vigilantes ameaça piorar violência na África do Sul

Por Estadão - Estadão 2

O governo da África do Sul pediu aos cidadãos comuns para que não façam justiça com as próprias mãos, enquanto grupos de vigilantes se formam após dias de saques descontrolados e protestos violentos em uma parte do país.

No sexto dia de protestos e distúrbios nas ruas das maiores cidades da África do Sul, autoridades apontam para o risco de falta de itens básicos, como alimentos e combustíveis.

Os protestos tiveram como estopim a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Os protestos rapidamente ganharam tons violentos, com saques generalizados, ataques a prédios públicos e confrontos que deixaram 72 mortos e mais de 1,7 mil presos.

Apesar do cenário, que ocorre em um momento grave da pandemia da Covid-19, o governo evita declarar estado de emergência e busca uma saída menos dramática.

Nesta quarta, 14, o presidente Cyril Ramaphosa se reuniu com lideranças dos principais partidos políticos para tentar encontrar soluções para acalmar as ruas, mencionando a iminente crise de desabastecimento.

Embora milhares de soldados tenham se juntado à polícia nas ruas, as forças de segurança lei ainda parecem incapazes de conter os ataques contínuos de multidões a armazéns, supermercados, shoppings, clínicas e fábricas.

Em muitas partes de Gauteng e KwaZulu-Natal, as duas províncias mais atingidas pela violência, grupos de vigilantes e patrulhas comunitárias armadas se formaram enquanto moradores buscam proteger suas casas e negócios.

Falando no norte de Johannesburgo, Bheki Cele, o ministro da polícia, exortou as pessoas comuns a “trabalhar com os soldados, trabalhar com a delegacia de polícia”.

Ele acrescentou: “O problema começa quando eles procuram estruturas paralelas; eles próprios vão e atiram nas pessoas e tudo mais. Bem, é a justiça da turba. É vigilantismo quando as pessoas fazem a lei com as próprias mãos. “

O número de mortos em quase uma semana de agitação subiu para 72, alguns por arma de fogo, com 1.300 pessoas presas.

A crise foi deflagrada na semana passada, quando o ex-presidente Jacob Zuma foi levado à prisão para iniciar uma sentença de 15 meses por desacato ao tribunal, após se recusar a comparecer a um inquérito judicial que investigava corrupção sob seu governo de nove anos, que terminou em 2018.

A decisão de Zuma de se entregar foi vista como uma vitória para o Estado de Direito, mas os protestos organizados por seus apoiadores rapidamente evoluíram para violência generalizada e saques, com multidões invadindo shoppings antes de entrar em depósitos, postos de serviço e centros de distribuição.

A agitação até agora foi quase totalmente limitada às duas províncias mais densamente povoadas da África do Sul: Gauteng, onde fica Johannesburgo, a maior cidade e potência econômica, e KwaZulu-Natal, a província natal de Zuma.

As estradas principais em ambas as províncias foram cortadas e o fornecimento de alimentos, combustível e medicamentos seriamente interrompido.

Embora a agitação pareça ter diminuído na quarta-feira, incidentes esparsos de violência e incêndio criminoso foram relatados, com armazéns saqueados e queimados em vários locais.

Muitos ficaram chocados com a falha da polícia em intervir para impedir os saqueadores e tomaram medidas para proteger casas, propriedades e empresas.

Em Soweto, um município histórico e agora subúrbio de Johannesburgo, os moradores montaram guarda no único shopping que não foi saqueado. Na vizinha Kliptown, pequenos grupos de pessoas locais tentaram impedir os saqueadores de limparem as lojas de alimentos locais.

“Fizemos o possível para proteger nossa comunidade, mas havia gente demais. Eles apenas nos empurraram. Nunca vimos a polícia. Vai ser muito difícil agora … muito difícil apenas para comer “, disse Nkotozo Dube, 36, um ex-guia turístico em Kliptown, ao jornal britânico The Guardian.

Outros montaram barricadas improvisadas para bloquear o acesso a seus bairros ou montaram guarda do lado de fora de lojas e outras empresas. Em muitos lugares, as empresas de táxi locais assumiram a proteção de locais importantes.

“A indústria de táxis adverte fortemente aqueles com intenções de saque a desistir de qualquer tentativa, pois vão encontrar a indústria esperando”, disse Abner Tsebe, presidente do Conselho Nacional de Táxis da África do Sul. “É do nosso interesse nos opor a essa forma de violência ultrajante.”

Os bilhões de dólares em prejuízos por causa dos protestos, saques e depredações são um grande revés para uma economia já combalida, com a confiança dos investidores minada e a imagem da África do Sul como líder regional seriamente manchada.

País mais desigual do mundo, a África do Sul teve queda do PIB de 7% no ano passado, e a taxa de desemprego, já alta, chegou a 32,6%. Quase 20% da população vive com menos de US$ 2 por dia.

Alguns analistas atribuíram o colapso da ordem a rivalidades dentro do partido governista, o Congresso Nacional Africano.

Zuma foi deposto pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em 2018 depois que Ramaphosa assumiu a liderança do CNA no ano anterior.

A prisão de Zuma foi uma vitória significativa para a facção moderada e pragmática do CNA e há evidências de que os seguidores do ex-líder instigaram pelo menos parte da agitação em um esforço deliberado para minar os rivais, possivelmente abrindo um caminho para um retorno ao poder ou no mínimo protegendo seus interesses econômicos.

Os principais apoiadores de Zuma dizem que ele é vítima de uma caça às bruxas orquestrada por oponentes políticos. Um dos líderes da luta anti-apartheid, Zuma, de 79 anos, permaneceu popular até agora entre muitos sul-africanos pobres, especialmente em sua terra natal. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

