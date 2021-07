Disney+ confirma segunda temporada da série 'Loki' no streaming

Por Estadão - Estadão 4

A série Loki foi renovada e terá uma segunda temporada. A informação foi anunciada na cena pós-créditos do episódio final, lançado nesta quarta-feira , 14, na Disney+.

No sexto capítulo da primeira temporada, intitulado como Por Todo Tempo. Sempre, aparece uma ficha com o nome do personagem principal carimbado com o seguinte aviso: “Loki vai retornar para a segunda temporada”.

Esta é a primeira das produções da Marvel no Disney+ a ser renovada oficialmente para um segundo ano.

WandaVision assumiu formato de minissérie, enquanto um potencial segundo ano de Falcão e o Soldado Invernal ainda não foram confirmados pela plataforma de streaming.

Estrelada por Tom Hiddleston e criada por Michael Waldron, a primeira temporada de Loki contou as desventuras do deus da trapaça na AVT, uma organização que impede variações na linha do tempo do universo Marvel.

O elenco principal da atração ainda conta com nomes como Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Michael Waldron é o roteirista principal.

