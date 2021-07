Luisa Stefani anuncia nova parceira de duplas e define calendário até o US Open

Por Estadão - Estadão 4

A tenista brasileira Luisa Stefani, atual número 23 do mundo no ranking individual de duplas da WTA, terá uma nova parceira neste segundo semestre de 2021. Ela jogará ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, 14.ª do mundo. Juntas, disputaram o WTA 500 de Ostrava, na República Checa, no final do ano passado e foram finalistas da competição.

Parceira habitual de Stefani, a americana Hayley Carter sofreu uma lesão no pé durante a disputa de Wimbledon. Ela passará por tratamento e só deve retornar em 2022. “A Hayley está com uma lesão no pé e me disse que infelizmente não vai poder jogar o resto da temporada. Senti muito por ela, nunca é fácil ter lesão, mas esse tipo de coisa acontece na nossa profissão e temos que adaptar”, disse a brasileira.

“Vou continuar mandando boas energias para recuperação dela e espero que fique saudável logo. Por outro lado estou animada pra encaixar alguns torneios de simples e também de jogar com a Gaby nessa próxima gira. Já jogamos juntas ano passado e foi um ótimo torneio, além de ser uma grande amiga fora das quadras”, acrescentou a paulista de 23 anos e melhor brasileira no ranking das especialistas em duplas.

Além disso, Stefani definiu seu calendário dos próximos meses. A tenista disputará o WTA 125 de Charleston, nos Estados Unidos, no saibro verde, em simples, entrando pelo qualifying do evento que começará no próximo dia 26.

A partir do dia 2 de agosto ela segue para San Jose, na Califórnia, para a disputa do WTA 500 nas duplas. Nas duas semanas seguintes encara os dois WTA 1000 de Montreal, no Canadá, e Cincinnati, nos Estados Unidos, também em duplas. Na semana do dia 22 de agosto está inscrita no WTA 250 de Cleveland, nos EUA, apenas em simples. A partir do dia 30 de agosto segue para Nova York para o US Open, o último Grand Slam do ano, nas duplas.

