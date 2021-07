Smartfit confirma preço de R$ 23 por ação em IPO, movimentando R$ 2,3 bilhões

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A Smartfit confirmou o preço de R$ 23 por ação para abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da rede de academias. A operação movimentou R$ 2,3 bilhões, com a venda de 100 milhões de papéis, sem os lotes extras, conforme antecipado nesta segunda-feira,12, pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com o IPO, o capital social da companhia passou de R$ 325 milhões para R$ 2,6 bilhões, dividido em 571.242.289 ações ordinárias. A forte demanda vem do potencial de crescimento, considerado único na América Latina, mesmo com o fato de analistas terem apontado vários desafios em sua governança. O IPO foi coordenado pelos bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander e ABC Brasil.

Continua depois da publicidade

Elisa Calmon

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].