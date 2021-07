Zagueiro do Guarani, Ronaldo Alves quer nova vitória para colar no G-4

Por Estadão - Estadão 4

Ganhando embalo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani quer se aproximar o quanto antes do G-4 da tabela, a zona de acesso à primeira divisão. Para o zagueiro Ronaldo Alves, a chance já será nesta terça-feira, diante do CRB, um rival direto nesta disputa para ficar mais perto das primeiras colocações.

O CRB é o quarto colocado com 17 pontos e abre a zona de acesso. O Guarani tem 16, empatado com Vasco e Goiás, na sétima posição. O time alagoano também ganhou as últimas duas partidas.

Com os triunfos por 4 a 1 sobre o Brusque e 1 a 0 em cima do CSA, o Guarani encostou, de vez, nas primeiras colocações. O time bugrino já soma quatro vitórias, uma delas no derby, e tem o segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do líder Náutico (17 a 18).

“É um jogo grande. A gente procura respeitar muito o adversário, mas dentro de casa faremos o máximo para ter uma vitória e subir na tabela. A consolidação na competição vem muito pelos pontos em casa. É um campo que a gente conhece e precisamos continuar vencendo aqui para ter ainda mais confiança”, comentou o zagueiro

O desempenho defensivo do Guarani não acompanhou o ataque. O time só não sofreu gols em três das 11 partidas disputadas até o momento. A terceira foi justamente na última rodada contra o Londrina. O time campineiro venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Sávio.

“Estamos trabalhando muito para manter esse equilíbrio. Se o time não leva gols, a possibilidade de vencer o jogo é muito grande. Na partida passada não sofremos e isso é muito importante”, completou Ronaldo Alves.

