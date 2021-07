Vídeos flagram agressões do DJ Ivis contra a mulher no Ceará

Por Estadão - Estadão 4

Vídeos de uma câmera de segurança interna flagraram agressões cometidas por Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, contra a mulher, Pamella Holanda, no apartamento onde moravam, em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. As imagens, que mostram socos, tapas e puxões de cabelo, foram divulgadas por ela nas redes sociais neste domingo, 11. A polícia investiga o caso e solicitou medidas protetivas de urgência para a vítima.

Pamella agradeceu pelo apoio que tem recebido e revelou detalhes da convivência com Ivis. Segundo ela, pessoas próximas eram coniventes com a violência, não interferiam e diziam que ela deveria ser submissa ao então companheiro. “Eu me calei por muito tempo! Eu sofria sozinha com a minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali para ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados (…) Não se calem jamais!”, diz um trecho de uma mensagem divulgada pela vítima no Instagram.

Após a divulgação do caso, o produtor foi desligado da produtora Vybbe. O anúncio foi feito pelo cantor Xand Avião, sócio da empresa. “Não admito e nem compactuo com nenhum tipo de violência. Nada justifica uma violência, ainda mais contra uma mulher”, declarou Xand.

Pamella Holanda recebeu o apoio de autoridades locais, como o governador do Ceará, Camilo Santana, e o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira. O governador pediu que a polícia dê uma resposta rápida e efetiva ao caso e que a Secretaria de Proteção Social, por meio da Casa da Mulher Brasileira, atue de imediato para ajudar e apoiar a vítima.

Já o prefeito da capital cearense prestou solidariedade à Pamella e também a todas as mulheres vítimas de violência doméstica. Nogueira determinou ainda que o Secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Claudio Pinho, acompanhe o caso e ofereça assistência.

A juíza Maria José Rosado de Alencar negou o pedido dos advogados do DJ Ivis para que Pamella fosse impedida de falar sobre o caso com a imprensa e retirasse os vídeos publicados na internet.

A intenção de DJ Ivis era de que Pamella se abstivesse de falar com veículos de comunicação sobre questões cíveis e criminais, incluindo assuntos que envolvam a filha que os dois têm juntos, mas a magistrada entendeu que o pedido fere o direito constitucional de liberdade de expressão.

Com a repercussão do caso, Iverson solicitou ainda que fosse retirada do ar uma matéria publicada no portal Metrópoles, também relacionada às agressões contra Pamella. A solicitação também foi negada pela juíza sob a justificativa da liberdade de imprensa estabelecida na Constituição.

Polícia investiga violência doméstica

A Polícia Civil do Ceará informou que um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, registrado no dia 3 de julho, em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, e que as agressões ocorreram no dia 1º, porém a vítima só registrou o caso no dia 3, não sendo possível o flagrante.

Desde o dia do registro da ocorrência, a PC-CE solicitou ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Desde então, o caso segue em investigação. Segundo a Polícia Civil, as imagens das câmeras do circuito interno da residência de Ivis e Pamella, que mostram as agressões, não tinham sido apresentadas anteriormente.

Em suas redes sociais, DJ Ivis divulgou um posicionamento em vídeos e expôs um boletim de ocorrência contra Pamella registrado no último dia 13 de março, com a alegação de chantagem e agressões. No Instagram, o DJ disse que os vídeos não estão sendo publicados na íntegra. “Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse a esse extremo. Nada vai justificar a reação que eu tive, mas eu não aguentei mais ameaças”, disse.

O Estadão tentou contato com o DJ Ivis e com a vítima, mas ainda não obteve retorno.

Lorrane Mendonça, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

