Ariana Grande usa redes sociais para exibir registros da lua de mel com Dalton Gomez

Ariana Grande compartilhou com os fãs e seguidores uma série de registros de sua viagem de lua de mel com Dalton Gomez. Neste domingo, 11, ela publicou fotos em Amsterdã, na Holanda.

No post , a cantora incluiu vários cliques de natureza e algumas imagens nas quais surge com o marido. Numa delas, a única em que é possível vê-los nitidamente, os recém-casados posam juntos sentados em um par de tamancos gigantes.

Ariana e Dalton se casaram no dia 15 de maio, na casa da artista em Los Angeles. “Foi pequeno e íntimo, menos de 20 pessoas. O ambiente era muito alegre e cheio de amor”, revelou um representante dela à revista People.

A cantora anunciou o noivado em uma postagem no Instagram em dezembro de 2020, acompanhada por fotos com o corretor de imóveis de luxo e seu anel de diamantes com a legenda: “para sempre e mais”.

O casal foi visto pela primeira vez em público no videoclipe de Stuck with U, uma música beneficente lançada no ano passado, que Ariana gravou com Justin Bieber, durante o confinamento provocado pela pandemia.

