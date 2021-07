UE adia para outubro proposta para acordo global de taxação de serviços digitais

Por Estadão - Estadão 7

A União Europeia (UE) vai adiar para outubro sua proposta de acordo global de taxação de serviços digitais, informou um porta-voz do bloco nesta segunda-feira, 12. A UE tem enfrentado intensa pressão dos EUA para adiar qualquer anúncio até que um acordo entre os países do G-20 possa avançar. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, estará em Bruxelas hoje e amanhã para discutir o acordo tributário e fazer lobby contra a proposta da UE, que foi criticada como conflitante com o acordo do G-20. Fonte: Dow Jones Newswires

