'Monstros no Trabalho, da Disney+, terá dez episódios semanais

Os dois primeiros episódios da série Monstros no Trabalho estrearam na quarta-feira passada, dia 7, no Disney+. A história se passa um dia após a usina de energia Monstros S.A começar a coletar risos de criança para abastecer a cidade de Monstrópolis, graças à descoberta de Mike e Sulley de que o riso gera dez vezes mais energia do que os gritos.

O seriado terá dez episódios, com lançamentos semanais, às quartas-feiras, e mostra Tylor Tuskmon, um jovem entusiasmado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser assustador. No entanto, no seu primeiro dia de trabalho, ele é temporariamente transferido para a Monstros Instaladores Fortemente Treinados (MIFT) e deverá trabalhar ao lado de alguns mecânicos desajustados enquanto planeja se tornar um cômico.

