Jornalista relata ataque de advogado de Bolsonaro: na China você desapareceria

Por Estadão - Estadão 5

A jornalista Juliana Dal Piva, colunista do UOL, relatou na noite desta sexta-feira, 9, ter recebido ataques de Frederick Wassef, que se apresenta como advogado de Jair Bolsonaro e defende o senador Flávio Bolsonaro. “Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo”, disse Wassef, em mensagem enviada pelo WhatsApp.

Dal Piva é autora de reportagem que publicou nesta semana áudios atribuídos a ex-cunhada de Jair Bolsonaro, Andrea Valle, na qual ela afirma que, quando era deputado, o atual presidente mandou demitir do gabinete assessor que não devolvia os valores exigidos.

Procurada pelo Estadão, Dal Piva afirmou que o departamento jurídico do UOL foi acionado para analisar o que cabe registrar de ação.

“Foi uma clara tentativa de intimidação”, disse a jornalista. “Quando falei com ele na sexta passada pra pegar a posição antes da conclusão do material que publicamos essa semana ele falou comigo normalmente, como outras vezes. Hoje, no fim da tarde, veio com essa mensagem absurda.”

“Repudiamos o ataque cometido pelo advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, contra nossa colunista Juliana Dal Piva e reiteramos nosso apoio ao seu trabalho e nosso compromisso com o jornalismo sério, independente, apartidário e voltado para atender o interesse público”, afirma o jornalista Alexandre Gimenez, gerente-geral de Notícias e Entretenimento do UOL.

