Palmeiras acerta retorno de Matheus Fernandes com contrato até o fim de 2025

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Matheus Fernandes. O jogador de 23 anos, que vestiu a camisa alviverde em 2019, assinou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2025. Ele havia sido dispensado do Barcelona ao final da última temporada.

Segundo o atleta, que teve poucas oportunidades em sua primeira passagem pelo Palmeiras com Felipão e Mano Menezes, técnicos em 2019, a “filosofia vencedora” do clube foi determinante para ele aceitar a proposta para voltar.

“Estou muito feliz. O Palmeiras sempre foi a minha prioridade. Foi um clube que apostou em mim em 2019 e que agora me abriu as portas novamente. Conheço a estrutura, os funcionários e toda a filosofia vencedora, o que foi um diferencial para a minha decisão”, explicou o meio-campista.

“Acompanhei a temporada passada, com a conquista da tríplice coroa, e espero fazer parte de mais um ano de glórias do Verdão. Vou trabalhar e me dedicar muito para isso. Estou de volta a um lugar onde me sinto em casa”, acrescentou.

O Estadão apurou que o jogador recebeu propostas de equipes do Brasil e da Europa, mas preferiu optar pelo retorno ao Palmeiras. Ele estava na Espanha e assinou sua rescisão com o Barcelona recentemente. Com as pendência com o clube catalão resolvidas, pôde assinar o contrato com o time paulista.

Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes atuou em 12 partidas e marcou um gol em sua primeira passagem pelo Palmeiras. Ele volta desta vez com o plano de jogar mais vezes em uma equipe que passou a apostar nos jovens crias das categorias de base em vez de investir alto em medalhões, como anteriormente com o ex-diretor Alexandre Mattos.

Felipe Melo, por exemplo, não terá seu contrato renovado. O vínculo vence em dezembro e o presidente Maurício Galliote já avisou que não será prorrogado, o que deixou o veterano irritado.

Vendido pelo Palmeiras ao Barcelona no início do ano passado por 7 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época), Matheus Fernandes também passou por categorias de base da seleção brasileira e atuou emprestado pelo Real Valladolid-ESP na temporada passada.

O jogador estava sem vínculo com o Barcelona e teve adquirida parte de seus direitos econômicos pelo Palmeiras. No time catalão, foram apenas 17 minutos jogados em novembro do ano passado.

