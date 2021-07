Ciro declara 'irrestrita solidariedade' a Barroso após ofensas de Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O ex-governador do Ceará e pré-candidato à Presidência em 2022 pelo PDT, Ciro Gomes, declarou “irrestrita solidariedade” ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Roberto Barroso, após os ataques feitos ao ministro pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira, 9. “Os termos chulos de um ser tão desesperado e desqualificado não afetarão em nada o TSE, nem seu ministro presidente”, declarou Ciro.

Continua depois da publicidade

“As últimas braçadas de um afogado não terão força nem ritmo para reger golpes ou qualquer ameaça mais séria ao nosso ambiente democrático. As forças da legalidade estão atentas no âmbito dos Três Poderes, nas ruas e, não se engane, Bolsonaro, também nos quartéis. Não haverá golpe!”, declarou Ciro, em publicação no Twitter, em defesa de Barroso.

Nesta manhã, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo atacou mais uma vez Barroso, que é contrário ao voto impresso, bandeira defendida pelo presidente como a única maneira de haver eleições sem fraude no ano que vem. “Um imbecil”, disse Bolsonaro em referência ao ministro. “Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um cara desse tinha que estar em casa”, disparou.

Matheus de Souza

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].