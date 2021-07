Maggi vai investir R$ 99,2 milhões em Mato Grosso e R$ 102 milhões em Rondônia

Por Estadão - Estadão 4

A trading Amaggi vai investir R$ 99,2 milhões em uma misturadora de fertilizantes em Sinop (MT). A fábrica terá capacidade de processamento de 300 mil toneladas de adubos e deve ser concluída em agosto do ano que vem. O anúncio foi feito por diretores da empresa em reunião com o governador do Estado, Mauro Mendes (DEM). O aporte se junta ao investimento de R$ 102 milhões que a companhia fará em fertilizantes em Porto Velho (RO), conforme comunicado pela empresa no fim do mês passado. Uma misturadora é uma das obras viabilizadas pelo aporte, que busca elevar a capacidade de recebimento, armazenagem, mistura e distribuição de fertilizantes na região. A nova fábrica será localizada no complexo do terminal de Portochuelo.

Segundo o presidente executivo da Amaggi, Judiney Carvalho, produtores de milho, soja, algodão, cacau, arroz, café e outros terão acesso facilitado a fertilizantes em Rondônia e nos Estados vizinhos, como Acre, Amazonas e Mato Grosso. De acordo com Carvalho, a nova misturadora terá capacidade para 200 mil toneladas e obras simultâneas às da construção de um armazém de retaguarda, com capacidade estática de 40 mil toneladas. As estruturas deverão estar prontas em até um ano.

Em Mato Grosso, além da misturadora, a empresa vai construir fábrica de biodiesel e armazém de grãos em Lucas do Rio Verde com aporte de R$ 145 milhões. A unidade terá capacidade para produzir 900 toneladas de biodiesel por dia. A previsão de inauguração é em fevereiro de 2022. Outro investimento, de R$ 230 milhões, é em uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) em Sapezal, prevista para o primeiro semestre de 2023. A Amaggi aplicará ainda R$ 100 milhões na aquisição de equipamentos agrícolas, entre colheitadeiras, tratores e pulverizadores.

Isadora Duarte e Leticia Pakulski

Estadao Conteudo

