Livres se junta a MBL e VPR para pedir impeachment de Bolsonaro em ato

O movimento Livres anunciou que irá unir-se aos grupos Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem Pra Rua (VPR) para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro em ato nas ruas. A manifestação está prevista para reunir setores da direita no País em 12 de setembro.

A data da manifestação foi anunciada hoje na Câmara durante entrevista coletiva. Segundo o cientista político e diretor-executivo do Livres, Magno Karl, “é um momento que a gente precisa reconhecer que todas as nossas divergências políticas precisam ser colocadas de lado. O momento é de união. As nossas instituições estão em perigo. É um momento equivalente à união do povo em 1985. Precisamos ir às ruas defender a democracia de forma literal”.

