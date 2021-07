Cidade de SP antecipa vacinação contra covid-19 para pessoas com 38 e 37 anos

Por Estadão - Estadão 1

A Prefeitura de São Paulo decidiu antecipar a vacinação contra a covid-19 da população de 38 anos de segunda-feira, 12, para esta sexta-feira, feriado de 9 de Julho. Já a faixa etária de 37 anos teve o início da aplicação adiantado de terça-feira, 13, para a segunda.

As duas novas faixas etárias somam uma população estimada de 294 mil pessoas (145 mil com 38 anos e 149 mil com 37 anos). Nesta quinta-feira, 8, a vacinação é para quem tem 39 anos ou mais ou é de alguma categoria prioritária.

A vacinação para a primeira dose ocorre nesta quinta nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas AMAs/UBSs Integradas, das 7 às 19 horas, além de drive-thrus, megapostos e algumas farmácias, das 8 às 17 horas. A campanha de imunização ocorrerá normalmente no feriado nas unidades de saúde, nos drive-thrus e nos megapostos.

Para agilizar a aplicação, o recomendado é que a pessoa faça um pré-cadastro no aplicativo ou no site www.vacinaja.sp.gov.br . Além disso, é preciso apresentar um documento com foto e comprovante de residência.

VEJA OS ENDEREÇOS DOS MEGAPOSTOS E DRIVE-THRUS DA CIDADE DE SÃO PAULO:

1) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva – CEP: 03930-110

2) CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Praça Aleixo Mafra, 11 – São Miguel Paulista

3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro

4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, acesso pelo Terminal João Dias ou Metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

5) JARDIM ÂNGELA

Estrada do M’Boi Mirim, 5.203 – Edifício Garagem (Ao lado do terminal Jardim Ângela)

6) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

7) ALLIANZ PARQUE

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

8) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400, Jardim América

9) GALERIA PRESTES MAIA

Praça do Patriarca, 2 – Sé

10) SHOPPING IBIRAPUERA

Avenida Moaci – S/N altura do n°157

11) SESI AE CARVALHO

Rua Deodato Saraiva da Silva, 110, Arthur Alvim

12) SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – 05576-100

13) EXTRA AEROPORTO

Avenida Washington Luiz , 5.859. Acesso pela Rua Brás de Arzão, em frente ao número 161

14) PETZ TEOTÔNIO VILELA

Av. Senador Teotônio Vilela, 4482 – Vila São José

15) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459 – Andar térreo -Vila Prel – Cep 05777-001

16) CEU PARELHEIROS

Rua José Pedro de Borba, 20 – Entrada pelo portão 3

17) LAR CENTER

Av. Otto Baumgart, 500 – Em frente à Fast Shop

18) BUFFET COLONIAL

Av. Indianópolis, 300, Indianópolis

19) FMU SANTO AMARO

Av. Santo Amaro, 1239 – Vila Nova Conceição

20) MEGA POSTO CENTRO CULTURAL GRAJAÚ

Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252 – Parque América/SP – 04822-230

21) ARENA NEO QUÍMICA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera – CEP: 08295-005

22) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente – CEP: 03140-020

23) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, Portão 9, entrada KRF, Interlagos – CEP: 04815-160

24) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2), Barra Funda – CEP: 01156-000

25) CLUBE PAINEIRAS MORUMBI

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

26) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA – Desativado temporariamente

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413 – CEP: 04005-040

27) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto de Pinheiros – CEP 05461-010

28) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261, Jardim Luzitania – CEP: 04032-000

30) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana – CEP: 02012-021

32) SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé – CEP: 03342-900

33) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga – CEP: 04263-200

34) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão5, Interlagos – CEP: 04661-200

35) SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima – CEP: 04902-005

36) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista – CEP: 08160-495

37) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel – CEP: 05777-001

38) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro – 04605-000

39) MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta – 02131-080

40) SHOPPING JARDIM SUL

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 – Vila Andrade – 05716-070

41) CANTAREIRA NORTE SHOPPING

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 – Jd Pirituba – 02984-035

