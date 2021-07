Como preparação para o US Open, Nadal vai disoutar o ATP 500 de Washington

Por Estadão - Estadão 6

Após ficar de fora de Wimbledon, ao alegar problemas físicos, Rafael Nadal retornará às competições, ao fazer sua estreia no torneio de quadra dura do ATP 500 de Washington. A organização do evento anunciou nesta quinta-feira que o espanhol, dono de 20 títulos de Grand Slam, recebeu o wild card (convite) para jogar entre os dias 31 de julho a 8 de agosto.

A disputa do torneio de Washington vai servir para Nadal como preparação para a disputa do US Open. O espanhol

não se apresenta em quadra desde a derrota para Novak Djokovic nas semifinais de Roland Garros no mês passado.

Nadal, de 35 anos, decidiu ficar de fora de Wimbledon, que termina no domingo, e das Olimpíadas de Tóquio, que começam em 23 de julho, dizendo que seu corpo precisava de tempo para descansar e se recuperar após a temporada de saibro.

A lista de jogadores inscritos no Citi Open de Washington incluem os semifinalistas de Wimbledon Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz, o polonês que derrotou Roger Federer na quarta-feira. Felix Auger-Aliassime e Karen Khachanov, que caíram nas quartas de finais no tradicional torneio londrino, também estarão na capital norte-americana.

O complexo do Rock CreekPark Tennis Center em Washington poderá receber um público de até 50% de sua capacidade. No ano passado, o torneio foi cancelado por causa da pandemia de covid-19.

