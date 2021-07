Vice-presidente da Câmara diz que nota da Defesa quer constranger Parlamento

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), saiu em defesa do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), no entrevero entre o parlamentar e as Forças Armadas. Na avaliação de Ramos, a nota emitida pelo ministério da Defesa na noite de quarta-feira, 7, é uma tentativa de constranger o Parlamento. Outros parlamentares se manifestaram no mesmo sentido.

Continua depois da publicidade

“Não houve nenhum crítica do senador Omar às Forças Armadas. A crítica foi a militares afastados de suas funções e hoje a serviço do governo, alguns deles suspeitos de corrupção na compra de vacinas. A nota é desproporcional e configura tentativa de constranger o Parlamento”, publicou o vice-presidente da Câmara no Twitter na noite desta quarta.

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os comandantes das Forças Armadas emitiram nota conjunta com críticas a Aziz. Para eles, o presidente da CPI desrespeitou as Forças Armadas ao supostamente generalizar envolvimento de integrantes dessas instituições em esquemas de corrupção. “As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro”, diz trecho do texto.

Advertisement

OAB

Continua depois da publicidade

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, também se manifestou pelo Twitter. “É o respeito à Constituição que garante estabilidade, democracia e liberdade. O Legislativo, por meio da CPI, cumpre função de fiscalizar a administração pública – todos que a compõem. Descabida é toda tentativa de intimidar o Senado por estar cumprindo seu papel constitucional”, escreveu.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: ate[email protected].