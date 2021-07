Chris Paul brilha e Suns superam Bucks na abertura das finais da NBA

Por Estadão - Estadão 7

Em noite inspirada de Chris Paul, o Phoenix Suns aproveitou a estreia em casa nas finais da NBA para superar o Milwaukee Bucks por 118 a 105, nesta terça-feira, no jogo 1 da grande decisão. O jogador do time da casa ofuscou Giannis Antetokounmpo, de volta aos Bucks, e colocou os Suns em vantagem no confronto melhor de sete jogos.

Cestinha da partida, Chris Paul anotou 32 pontos e ainda contribuiu com nove assistências. O astro teve o apoio de Deandre Ayton, responsável por um “double-double” de 22 pontos e 19 rebotes. Devin Booker ajudou com 27 pontos. E Jae Crowder se destacou na defesa.

Desfalque nos últimos dois jogos contra o Atlanta Hawks, em razão de um problema no joelho esquerdo, Antetokounmpo era dúvida, mas foi titular nesta terça. O grego não repetiu as suas melhores atuações, mas também não decepcionou. Deixou a quadra com um “double-double”, com 20 pontos e 17 rebotes.

O cestinha dos Bucks foi Khris Middleton, com 29 pontos – acertou cinco arremessos de três pontos. Brook López contribuiu com 17 pontos.

O duelo no Arizona começou equilibrado, com Antetokounmpo jogando abaixo do esperado, porém sem demonstrar qualquer sinal de dor. Aos poucos, os Suns abriram vantagem e terminaram o primeiro quarto liderando a partida por 30 a 26. No fim do primeiro tempo, a diferença subiu para oito pontos: 57 a 49.

No terceiro quarto, os anfitriões deslancharam na partida. Em ritmo de atropelamento, empilharam cestas de três pontos e belas jogadas individuais, geralmente protagonizadas por Chris Paul. A vantagem, ao fim do quarto, era de 19 pontos, sem qualquer sinal de resistência por parte dos Bucks.

No último período do jogo, o Milwaukee enfim esboçou reação. Antetokounmpo, mais atento, cresceu e teve o apoio de Cam Payne. Os visitantes reduziram a desvantagem para menos de dez pontos. Mas não foram além disso. Os Suns retomaram a superioridade, abriram 13 pontos de frente e sacramentaram a vitória sem sustos nos minutos finais.

Com o triunfo, o time de Phoenix abre vantagem em busca do seu primeiro título da história na NBA. A equipe soma dois vice-campeonatos, obtidos em 1976 e 1993. Já os Bucks querem o segundo troféu. Foram campeões 1971, apesar das boas temporadas nos últimos anos, já sob a liderança de Antetokounmpo.

O segundo jogo das finais está marcada para quinta-feira, às 22 horas (de Brasília), novamente na casa dos Suns. A partidas seguintes serão no domingo e na quarta da próxima semana, dia 14, ambas em Milwaukee.

