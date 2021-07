Irregular, Botafogo perde de virada para o CRB e segue distante do G4 da Série B

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A irregularidade apresentada pelo Botafogo neste início de Série B do Brasileiro voltou a aparecer na noite desta terça-feira. Com dois tempos distintos, o time carioca perdeu de virada para o CRB, por 2 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela décima rodada do campeonato.

Continua depois da publicidade

Ainda sem ganhar como visitante, o Botafogo perdeu a chance de colar no G4 e segue na nona colocação, com 12 pontos. O CRB, por sua vez, emplacou a segunda vitória seguida e assumiu o quarto lugar, com 17. O time alagoano, invicto em casa, pode ser ultrapassado apenas pelo Goiás, agora em quinto com 16 pontos.

Se for levado em conta o primeiro tempo, o jogo parecia que estava acontecendo no Engenhão. O Botafogo dominou as ações desde os minutos iniciais e criou boas oportunidades, como na finalização de Chay defendida por Diogo Silva. No único lance de desatenção botafoguense, Kanu evitou o gol do zagueiro Gum em cima da linha.

Advertisement

Apesar do Botafogo ter conseguido construir muitas jogadas, o gol aconteceu em um lance confuso dentro da área. Rafael Navarro parou duas vezes em Diogo Silva, mas na terceira conseguiu abrir o placar aos 29 minutos. A finalização do atacante passou por dois adversários e entrou no canto. Outras chances ainda foram criadas antes do intervalo.

Continua depois da publicidade

As oportunidades desperdiçadas pelo Botafogo fariam falta no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Nicolas Careca, uma das três alterações feitas por Allan Aal, recebeu lançamento perfeito de Hyuri e bateu na saída de Douglas Borges para deixar tudo igual.

O jogo ficou morno e o CRB aproveitou mais uma falha da defesa botafoguense para virar o jogo aos 30 minutos. Renan Bressan cobrou escanteio e Marthã, livre na marca do pênalti, cabeceou para o gol. O Botafogo pressionou nos minutos finais, mas acabou esbarrando em Diogo Silva. Ele fez, pelo menos, três boas defesas e evitou o empate.

O Botafogo volta a campo no sábado, contra o Cruzeiro, às 16h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na terça-feira, o CRB vai até Campinas enfrentar o Guarani, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa. Os jogos são válidos pela 11.ª rodada.

Continua depois da publicidade

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 BOTAFOGO

CRB – Diogo Silva; Celsinho (Nicolas Careca), Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick (Wesley), Reginaldo, Diego Torres (Renan Bressan) e Erik; Hyuri (Calyson). Técnico: Allan Aal.

BOTAFOGO – Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca; Luís Oyama, Barreto (Pedro Castro), Diego Gonçalves, Felipe Ferreira (Ronald) e Chay (Marco Antônio); Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Rafael Navarro, aos 29 minutos do primeiro tempo; Nicolas Careca, a um, e Marthã, aos 30 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Júnior (PR)

CARTÕES AMARELOS – Marthã, Nicolas Careca, Diego Torres e Wesley (CRB)

LOCAL – Estádio Rei Pelé, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].