Ponte Preta pressiona, empata com Avaí e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A Ponte Preta pressionou o Avaí na noite desta terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Esse foi o quarto jogo sem derrota do time do técnico Gilson Kleina.

Continua depois da publicidade

O clube paulista deixou, provisoriamente, a zona de rebaixamento ao subir para o 16.º lugar com oito pontos, a um da degola. O Avaí, enquanto isso, perdeu a chance de diminuir a diferença para o G4 – zona de acesso -, estacionado na décima posição com 12 pontos, a quatro do seu objetivo.

A Ponte Preta foi superior ao Avaí no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar em gols as chances criadas. Aos 9 minutos, Richard recebeu cruzamento de Camilo e cabeceou. A bola passou rente à trave. Sete minutos depois, Camilo entrou em velocidade, cortou o goleiro e caiu. Ele alegou ter sido tocado por Gledson.

Advertisement

O árbitro pernambucano Tiago Nascimento dos Santos, porém, viu simulação e deu pênalti ao jogador da Ponte Preta. Aos 46 minutos, Camilo armou contra-ataque e deu na medida para Richard mandar um petardo. Glédson fez boa defesa. Dois minutos depois, Rodrigão chegou a marcar, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Continua depois da publicidade

O segundo tempo começou mais devagar. Aos 20 minutos, Fábio Sanchez aproveitou escanteio batido por Richard e desviou na primeira trave. A bola passou rente à trave. Aos 32 minutos, Moisés ganhou dividida de Edílson e bateu firme. A bola acertou a rede pelo lado de fora. Antes do apito final, Edílson bateu falta de longe e exigiu defesa de Ygor.

Na 11.ª rodada, a Ponte Preta visitará o líder Náutico nos Aflitos, em Recife, na próxima segunda-feira, às 20 horas. O Avaí, enquanto isso, receberá o Confiança na terça-feira, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

Continua depois da publicidade

PONTE PRETA 0 X 0 AVAÍ

PONTE PRETA – Ygor; Kevin, Ednei, Fábio Sanches e Felipe Albuquerque; Dawhan, André Luiz (Vini Locatelli) e Camilo (Thalles); Moisés (Niltinho), Rodrigão (João Veras) e Richard (Renatinho). Técnico: Gilson Kleina.

AVAÍ – Glédson; Edílson, Rafael Pereira (Betão), Fagner Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley Soares (Jean Cléber) e Vinícius Leite (Renato); Copete (Valdívia), Jonathan (Getúlio) e Lourenço. Técnico: Claudinei Oliveira.

ÁRBITRO – Tiago Nascimento dos Santos (PE).

CARTÕES AMARELOS – Camilo e André Luiz (PONTE PRETA); Getúlio, Bruno Silva, Jonathan e Edílson (AVAÍ).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].