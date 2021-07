Em Fortaleza, Ceará derrota o Juventude e completa cinco jogos sem derrota

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Com dois gols marcados no início do segundo tempo, por Saulo Mineiro e Gabriel Lacerda, o Ceará venceu o Juventude por 2 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro cearense agora não perde há cinco jogos, soma 13 pontos em sétimo lugar. O alviverde gaúcho perdeu a série invicta de quatro jogos, segue com 12 pontos em 11.º lugar.

Continua depois da publicidade

O primeiro tempo foi sonolento. O visitante até surpreendeu no início, dando duas descidas perigosas. O time da casa respondeu devagar, pelo menos, equilibrando as ações em campo e tendo uma chance com Mendoza que dividiu com o goleiro Marcelo Carné.

Mas no segundo tempo, tudo mudou da água para o vinho do lado cearense, principalmente porque marcou seus gols rapidamente. O primeiro saiu aos dois minutos, quando Lima, entre dois adversários, tocou de lado para Saulo Mineiro. Ele esticou o pé direito e desviou para as redes.

Advertisement

O segundo gol saiu aos sete minutos. Jorginho cobrou escanteio pelo lado direito e o zagueiro Gabriel Lacerada se antecipou no primeiro pau e desviou bem de cabeça.

Continua depois da publicidade

O Ceará continuou melhor e até criou até chances para ampliar. A sua missão ficou facilitada pela expulsão de Guilherme Castilho, aos 24 minutos, que recebeu o cartão vermelho após acertar as costas de Fernando Cabral. O jogo praticamente acabou ali.

No meio de semana os dois times voltam a jogar, então, pela décima rodada. O Ceará vai enfrentar o Fluminense, quarta-feira, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. Mais cedo, a partir das 18 horas, o Juventude vai enfrentar o Bahia, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

Continua depois da publicidade

CEARÁ 1 x 0 JUVENTUDE

CEARÁ – Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Fernando Sobral, Marlon (Oliveira), Lima (Rick), Jorginho (Vina) e Mendoza; Saulo Mineiro (Jael). Técnico: Guto Ferreira.

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Michel, Cleberson, Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus (Jadson), Guilherme Castilho, Chico (Bruninho) e Paulinho Boia (Fernando Pacheco); Marcos Vinícios (Capixaba) e Matheus Peixoto (Didi). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS – Saulo Mineiro, aos 2, e Gabriel Lacerda, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Buiú e Jael (Ceará); Fernando Pacheco (Juventude).

CARTÃO VERMELHO – Guilherme Castilho (Juventude).

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].