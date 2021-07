Brasil registra média de 1.562 mortes diárias por covid-19

Por Estadão - Estadão 5

O Brasil chegou a 524.475 óbitos e 18.766.280 casos confirmados por covid-19 neste domingo, 4. A média móvel (calculada com dados dos últimos sete dias) é de 1.562 mortes diariamente.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com as secretarias de Saúde estaduais e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

A média móvel de mortes está em redução pelo segundo domingo seguido, sendo a menor para este dia da semana desde 7 de março, quando a taxa era de 1.497 óbitos diários. Ela é, contudo, o dobro do calculado no início de janeiro (698) e nos últimos três meses de 2020.

Em 24 horas, foram registradas 776 novas vítimas do coronavírus e 25.794 testes positivos da doença – número que costuma cair aos domingos desde o início da pandemia, por causa do represamento de testes no fim de semana. A maior parte dos novos óbitos foi registrada em Minas Gerais (196), em São Paulo (156) e no Paraná (93).

Neste domingo, o Estado de São Paulo chegou a 3.785.859 casos e 129.609 óbitos por coronavírus. Ao todo, 18.309 pacientes estão internados com o quadro da doença, os quais 9.125 estão em UTI e 9.184 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva é de 72,9%.

O País tem ao menos 76.377.088 pessoas que receberam a primeira dose das vacinas contra a doença, enquanto outras 27.077.167 tomaram as duas doses ou receberam o imunizante da Janssen (de dose única). Em 24 horas, ao menos 267.557 vacinas foram aplicadas, de acordo com dados de 23 unidades federativas.

