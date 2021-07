Morre Cícero Chaves, um dos filhos do humorista Chico Anysio

Por Estadão - Estadão 38

O produtor musical Cícero Chaves morreu neste domingo, 4, aos 39 anos de idade. Ele era fruto do relacionamento do humorista Chico Anysio com a ex-integrante do grupo As Frenéticas Regina Chaves. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a causa da morte não foi revelada.

Regina interpretou a secretária Sinézia, na Escolinha do Professor Raimundo e no programa Chico Anysio Show. O humorista da TV Globo morreu em março de 2012, após internação por complicações respiratórias e renais.

Além de Cícero, o cearense era pai de Nizo Netto, Bruno Mazzeo, Lug de Paula, os três comediantes, e André Lucas.

No Facebook, Cícero Chaves, que também era DJ, raramente publicava conteúdo mas, em 2019, chegou a postar alguns trabalhos que realizou com produtor.

