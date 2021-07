Now United anuncia que está 'a caminho do Brasil'

Por Estadão - Estadão 5

O perfil oficial do Now United no Instagram postou novidades para o público neste sábado, 3.

“Temos grandes notícias! Não só vamos ter nosso primeiro acampamento virtual, mas mal podemos esperar para ter todas as nossas aventuras no Brasil!”, diz a legenda do vídeo na rede social.

Os músicos farão um acampamento virtual, por causa da pandemia de covid-19, para integrar os fãs de todo o mundo.

“Você está pronto para o ‘Camp Now United’?! Uniters, vocês estão animados?”, finalizou a publicação .

O Now United, que recentemente fez um show virtual em Abu Dhabi, anunciou a vinda ao Brasil. Intitulado “Camp Now United Brazil”, o projeto cria uma dinâmica remota para conectar os integrantes do grupo aos fãs.

Assista ao vídeo clicando aqui .

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

