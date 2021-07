Francês Lucas Hernández opera o joelho e desfalcará Bayern na volta aos treinos

Por Estadão - Estadão 5

Lucas Hernández se machucou no confronto com Portugal e desfalcou a França nas oitavas da Eurocopa, diante da Suíça. Depois de fazer tratamentos no joelho de seu lateral-esquerdo/zagueiro sem sucesso, o Bayern de Munique optou pela cirurgia, bem-sucedida, que o tirará do início da preparação para a próxima temporada.

O Bayern se reapresenta após as férias daqui uma semana e Hernández não estará com o grupo. Serão até oito semanas fora, tratando da recuperação de um problema que não deve mais existir após a cirurgia. O procedimento foi confirmado neste domingo pelo clube bávaro.

“Lucas Hernández foi operado com sucesso no joelho esquerdo. O internacional francês rompeu o menisco interno durante o Campeonato da Europa. Hernández inicia imediatamente a reabilitação”, revelou o Bayern.

“Desejamos ao Lucas uma recuperação rápida e eficaz. Nossos médicos estão muito satisfeitos com o andamento da operação. Ele estará totalmente disponível para nós novamente em algumas semanas”, disse Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern.

Hernández agora corre contra o tempo para tentar reforçar a França nas semifinais da Liga das Nações. A seleção encara a Bélgica no dia 7 de outubro. Na outra semifinal estarão Itália x Portugal.

