Brasil registra 1.631 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 1.631 mortes e 54.101 casos por covid-19 nas últimas 24 horas. A média móvel (calculada com base nos últimos sete dias) é de 1.554 óbitos, a menor registrada em um sábado desde 6 de março, quando foi de 1.455. Mas é superior aos recordes de 2020.

Ao todo, o País tem 523.699 mortes e 18.740.486 casos confirmados da doença. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com as secretarias de Saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

Os dados de vacinação apontam que 76.175.303 pessoas tomaram uma dose da vacina contra a covid-19, das quais 27.011.395 estão com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 823.308 doses no País.

No Estado de São Paulo, os números chegaram a 3.779.408 casos e 129.453 óbitos pelo coronavírus. Ao todo, 18.800 pacientes estão internados com quadro da doença, sendo 9.299 em UTI e 9.501 em enfermaria.

