Brasil chega a 16,7% dos adultos com vacinação contra covid-19 completa

O Brasil chegou neste sábado, 3, a 27.011.395 pessoas com o esquema vacinal completo contra a covid-19. O número representa 16,79% da população com 18 anos ou mais. Ao menos 76.175.303 pessoas tomaram uma dose de imunizante contra o coronavírus no País, ou seja, 47,34% dos adultos.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com as secretarias de Saúde estaduais e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

O Brasil aplica hoje vacinas de quatro fabricantes: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Coronavac (da Sinovac) e Janssen, que tem dose única.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 823.308 vacinas, segundo dados enviados por 23 das 27 unidades federativas. Do total, 633.960 eram de primeira dose, 99.796 ede segunda dose e, ainda, 89.552 da Janssen.

Enquanto a média do esquema vacinal completo em adultos é de 16,79% no País, ela é superior em alguns Estados. Dentro eles estão, Mato Grosso do Sul (27,45%), Rio Grande do Sul (21,62%), Espírito Santo (19,46%) e Amazonas (19,29%). Já as taxas mais baixas são registradas no Amapá (12,16%), Rondônia (12,64%), Rio de Janeiro (12,67%), Mato Grosso (13,24%) e Tocantins (13,65%).

