Estado do RJ registra 135 mortes e 2.533 novos casos de covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 135 mortes por covid-19 e 2.533 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado neste sábado (3) pela secretaria estadual de Saúde.

O recorde de mortes em 24 horas no Estado é de 446, registradas em 17 de abril. O recorde de novos casos nesse mesmo intervalo é de 9.185, registrados em 6 de maio.

Até agora, 56.011 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 965.699 casos da doença. A capital concentra tanto o maior número de mortes (28.863) como o maior número de casos no Estado (369.986).

