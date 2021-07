Seu Jorge e Mel Lisboa gravam série de podcast original no Spotify

Por Estadão - Estadão 8

A atriz Mel Lisboa e o cantor Seu Jorge participaram das gravações de novo podcast original do Spotify. O thriller psicológico Paciente 63 conta a história de uma psiquiatra que grava as sessões de um enigmático paciente, que acredita ser um viajante no tempo.

Mel Lisboa será Elisa Amaral, a especialista em saúde mental, e Seu Jorge será o paciente, cujo nome é preservado, mas registrado com o número ’63’.

A série de podcasts tem roteiro de Julio Rojas e previsão de estreia no segundo semestre deste ano.

No Instagram, a atriz Mel Lisboa comemorou a dupla com o cantor. “Paciente 63. Um áudio série de ficção Original Spotify. Em breve”, escreveu na legenda da foto em que aparece de braços dados com Seu Jorge.

