Favoritas, Kerber e Babosa passam aperto em Wimbledon. Gauff avança sem sustos

A zebra ameaçou, mas não aprontou na abertura da rodada feminina deste sábado pela manhã do Torneio de Wimbledon. Angelique Kerber e Paula Babosa Gilbert tiveram mais trabalho que o esperado e precisaram de três sets para vencerem seus jogos da terceira rodada do Gran Slam da Inglaterra. Ambas avançaram com vitórias por virada.

A alemã, 25ª cabeça de chave do torneio, largou com surpreendente 2/6 para Aliaksandra Sasnovich. O susto no primeiro set foi rapidamente superado com imposição na partida e virada para 2 a 1 com fáceis 6/0 e 6/1 na quadra 2.

Outra virada foi conquistada pela espanhola, número 30 da chave. Paula Babosa Gilbert viu Magda Linette se impor e levar o primeiro set com 7/5. A polonesa, porém, não conseguiu repetir o bom jogo nas parciais seguintes e deu adeus com 6/2 e 6/4 contra.

Badosa aproveitou cinco dos impressionantes 17 breakpoints que conquistou no jogo para virar e evitar uma eliminação precoce em Wimbledon. Fosse melhor nas chances de quebra e não passaria aperto no jogo.

Das favoritas que atuaram pela manhã, quem menos teve trabalho foi a americana Cori Gauff, que bateu Kaja Juvan em sets diretos. Duplo 6/3 para a 20ª cabeça de chave do torneio.

Demais resultados:

Ajla Tomljanovic foi melhor diante de Jelena Ostapenko, vencendo por 46, 6/4 e 6/2, Emma Raducanu derrotou Sorana Cirstea, com 6/3 e 7/5 e Karolína Muchova fez 7/5 e 6/3 sobre Anastasia Pavlyuchenkova, em duelo direto entre cabeças de chave. A 19ª foi melhor diante da 16ª.

