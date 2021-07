Manifestantes anti-Bolsonaro se concentram junto a Monumento a Zumbi no Rio

Por Estadão - Estadão 8

Centenas de manifestantes já se concentram neste sábado, 3, no Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, região central do Rio de Janeiro, para um novo ato contra o presidente Jair Bolsonaro. A grande maioria dos manifestantes usa máscaras, mas existem pontos de aglomeração.

O movimento tem apoio de partidos de oposição ao governo, como PT, PDT, PCdoB, PSOL e PCB. Centrais sindicais também estão presentes, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Os participantes exibem ainda cartazes e faixa em referência a diversos movimentos, como negro, feminista e LGBT.

A concentração começou por volta das 10h. Manifestantes carregam bandeiras com “fora, Bolsonaro”, “Bolsonaro genocida” e de demandas diversas, como vacina, cultura e educação. Um grande boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi montado na manifestação, com uma faixa “Lula livre” e uma máscara de proteção no rosto.

A expectativa dos organizadores é começar uma caminhada pela Presidente Vargas por volta das 11h, em direção à igreja da Candelária, onde o ato será encerrado com discursos. Guardas municipais e policiais militares acompanham o protesto e orientam o trânsito na região. Nenhuma ocorrência foi registrada até o momento.

Bruno Villas Bôas

Estadao Conteudo

