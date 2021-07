No São Paulo, Luan treina e deve enfrentar o Bragantino; Crespo retorna segunda

Por Estadão - Estadão 5

O volante Luan participou nesta sexta-feira do primeiro treino com bola do São Paulo após o clássico com o Corinthians e deve ter condições de estar em campo contra o líder Red Bull Bragantino, domingo, às 18h15, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Luan havia relatado dores na perna ao final do duelo contra o Corinthians, mas participou da atividade normalmente no CT da Barra Funda e é provável que possa enfrentar o Bragantino. Sua condição é monitorada pelo departamento médico diariamente, bem como a de Miranda.

O experiente zagueiro também reclamou de dores no clássico e foi substituído no fim da partida na Neo Química Arena. Nesta sexta, Miranda se dividiu entre atividades no campo e no reffis para reduzir as dores. Desta maneira, é dúvida para o compromisso contra o líder do Brasileirão. Tanto o zagueiro como o volante retornaram recentemente de lesões no músculo posterior da coxa esquerda.

Gabriel Sara, William e Luciano continuam em recuperação de suas respectivas lesões. A partida deste domingo será a última sob o comando do auxiliar Juan Branda, uma vez que o técnico Hernán Crespo vai retomar suas atividades na segunda-feira.

Em suas redes sociais, Crespo avisou que retorna ao comando da equipe no início da próxima semana. O argentino está em isolamento desde o dia 26 após ser diagnosticado com covid-19.

“Queria contar para vocês que me encontro muito bem, sem sintomas e cumprindo com o isolamento e a quarentena que os médicos me indicaram. Na segunda-feira terei alta e poderei voltar a trabalhar e retomar minhas atividades com muita vontade e o compromisso de sempre”, contou.

O São Paulo ainda não venceu no Brasileirão após oito rodadas, soma somente cinco pontos e é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

