Em jogo de 6 gols, Peru elimina o Paraguai nos pênaltis e avança à semifinal

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A Copa América conheceu seu primeiro semifinalista na noite desta sexta-feira. É a seleção do Peru, que derrotou o Paraguai nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal no estádio Olímpico, em Goiânia. Foi um bom jogo, emocionante, brigado, cheio de alternativas e marcado, também, por controvérsias de arbitragem. O palmeirense Gustavo Gómez foi um dos personagens da partida. Ele marcou um dos gols, mas foi expulso no fim da primeira etapa.

Continua depois da publicidade

Carrillo também foi expulso no fim e os paraguaios buscaram o empate aos 44 minutos. Foi uma grande partida de seis gols e com emoção até o fim. Nas penalidades, o goleiro Gallese defende penalidade de Alberto Espínola, e Trauco garantiu a vaga peruana na próxima fase nas batidas alternadas.

O Peru pode enfrentar o Brasil nas semifinais da Copa América. A seleção brasileira joga com o Chile nesta noite e, se avançar, vai encarar os peruanos. O jogo será na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão.

Advertisement

Além de se classificar, a seleção peruana ampliou sua freguesia diante dos paraguaios. Agora, está invicta contra o rival há oito jogos, considerando todas as competições. São sete vitórias e um empate nesse período. O último triunfo paraguaio ocorreu em novembro de 2014, quando ganhou por 2 a 1 em um amistoso.

Continua depois da publicidade

E o jejum diante dos peruanos poderia ter sido derrubado nesta sexta, já que o Paraguai fez uma boa apresentação em Goiânia. Foi valente, lutou muito e em vários momentos foi superior em um duelo brigado, até quando estava com um a menos.

O primeiro gol saiu nos primeiros minutos da etapa inicial, quando controlava o adversário. Foi marcado por Gustavo Gómez. Aos 11 minutos, o zagueiro palmeirense mandou para as redes após cobrança de escanteio. Mas o Peru respondeu rápido, empatou aos 20, e virou aos 39, com dois gols de Lapadula após duas belas jogadas individuais de Carrillo.

No primeiro lance, Carrillo limpou a marcação e cruzou rasteiro da direita para o meio, onde Lapadula apareceu para mandar para as redes. Depois, o insinuante e habilidoso atacante passou pelo marcador e tocou de letra para Tapia. Ele foi derrubado, mas a jogada seguiu e a bola chegou em Lapadula na área, onde ele é letal. Tocou na saída do goleiro Antony e saiu para o abraço.

Continua depois da publicidade

Gómez recebeu cartão amarelo por reclamação aos 41 minutos. Aos 48, o defensor levou o vermelho após lance com Lapadula. Acontece que o atacante peruano simulou uma agressão. O árbitro, mesmo assim, expulsou o zagueiro e capitão e deixou os paraguaios com um a menos.

O técnico Eduardo Berizzo refez seu sistema defensiva com a entrada de Rojas no lugar do meio-campista Ángel Lucena no intervalo. Na raça, a equipe conseguiu o empate novamente pelo alto, com Junior Alonso. Tapia desviou e a bola sobrou para o defensor do Atlético-MG, que não desperdiçou.

O Peru, porém, retomou sua vantagem no placar com Yotún, em arremate que desviou em Rojas e enganou Antony Silva. O gol saiu aos 35. Três minutos depois, Carrillo foi expulso. Em igualdade numérica, o valente Paraguai foi pra cima e conseguiu mais uma vez a igualdade aos 44 minutos. Após chutão do goleiro, Martínez tocou e a bola chegou em Ávalos, que não perdoou.

Nas penalidades, foi um show de erros e cobranças mal batidas. Héctor Martínez e Samudio desperdiçaram para o Paraguai. Ormeño e Cueva erraram do lado do Peru. Nas alternadas, Alberto Espínola parou no goleiro Gallese e Trauco converteu a cobrança que colocou os peruanos na semifinal da Copa América.

FICHA TÉCNICA

PERU (4) 3 X (3) 3 PARAGUAI

PERU – Gallese; Corzo (Lora), Christian Ramos, Santamaría e Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Peña (Ormeño) e Cueva; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

PARAGUAI – Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Héctor Martínez; Villasanti, Ángel Lucena (Robert Rojas) e Richard Sánchez; Ángel Romero, Carlos Gonzales (Samudio) e Arzamendia. Técnico: Eduardo Berizzo.

GOLS – Gustavo Gómez, aos 11, Lapadula, aos 20 e aos 39 minutos do primeiro tempo. Junior Alonso, aos oito, Yotún, aos 35, e Ávalos, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Esteban Ostojich

CARTÕES AMARELOS – Santamaría, Gustavo Gómez, Villasanti, Carrillo, Cueva

CARTÃO VERMELHO – Gustavo Gómez

LOCAL – Estádio Olímpico, em Goiânia (GO)

Ricardo Magatti

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].