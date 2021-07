Andy Murray é eliminado em Wimbledon; Djokovic já está nas oitavas de final

Por Estadão - Estadão 8

Depois de vitórias dramáticas sobre o georgiano Nikoloz Basilashvili e o alemão Oscar Otte, o britânico Andy Murray foi eliminado na chave individual em Wimbledon, nesta sexta-feira, ao perder para o canadense Denis Shapovalov, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/2.

Aos 34 anos, Murray não atuava no tradicional torneio londrino desde 2017 por causa de duas cirurgias sofridas no quadril. Apesar da derrota, a presença do escocês emocionou a torcida presente ao All England Club. Com a vitória, Shapovalov chegou às oitavas de final pela primeira vez em sua carreira.

Outro que alcançou as oitavas foi Novak Djokovic, ao derrotar o norte-americano Denis Kudla por 3 sets 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (97), em busca do 20º título de Grand Slam. O próximo rival do número 1 do mundo será o chileno Christian Garín, que eliminou o espanhol Pedro Martínez por 6-4, 6-3, 4-6 e 6-4 após quase três horas de jogo.

O russo Andrey Rublev, que derrotou o italiano Fabio Fognini por 6/3, 5/7, 6/4 e 6/2. O húngaro Marton Fucsovics venceu o argentino Diego Schwartzman por 6/3, 6/3, 6/7 (6/8) e 6/4.

No feminino, Aryna Sabalenka (BLR) eliminou Maria Camila Osorio (COL), 6/0 e 6/3; Iga Swiatek (POL) bateu Irina-Camelia Begu (ROM), 6/1 e 6/0; Karolina Pliskova (CHE) passou por Tereza Martincova (CHE), 6/3 e 6/3;

Ons Jabeur (TUN) venceu Garbiñe Muguruza (ESP), 5/7 , 6/3 e 6/2; Madison Keys (EUA) venceu Elise Mertens (BEL), 7/5 e 6/3; Elena Rybakina (CAZ) superou Shelby Rogers (EUA), 6/1 e 6/4; Liudmila Samsonova (RUS) ganhou de Sloane Stephens (EUA), 6/2, 2/6 e 6/4; e Viktorija Golubic (SUI) bateu Madison Brengle (EUA), 6/2 e 6/1.

