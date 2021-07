Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com dados, declarações do BCE e covid

Por Estadão - Estadão 3

Os mercados europeus não tiveram sinal único, nesta sexta-feira. Investidores reagiram a indicadores, no próprio continente e também nos Estados Unidos, bem como a declarações do Banco Central Europeu (BCE). O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,26%, em 456,81 pontos. Na comparação semanal, ele recuou 0,18%.

Na agenda de indicadores local, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 9,6% em maio, na comparação anual. O resultado veio em linha com o esperado, acelerando ante o avanço de 7,6% do mês anterior.

A High Frequency Economics destaca o salto dos preços ao produtor, mas lembra em relatório que o quadro na inflação ao consumidor é melhor. O BCE projeta que esse salto será temporário e que a inflação voltará a enfraquecer adiante. Nos EUA, o mercado de trabalho gerou 850 mil vagas em junho, resultado acima do esperado. O dado americano deu um fôlego às bolsas europeias, mas elas voltaram a perder impulso adiante.

Entre os dirigentes do BCE, Andrea Enria, disse que a instituição pretende acompanhar mais de perto bancos da zona do euro que vêm tomando muito risco por meio de instrumentos financeiros, como empréstimos alavancados e derivativos atrelados a ações.

Após o setor subir na quinta, com a notícia de que devem poder distribuir dividendos a partir de outubro, nesta sexta houve pressão sobre esses papéis. Deutsche Bank recuou 1,73% em Frankfurt, Intesa Sanpaolo cedeu 0,83% em Milão e Santander, 2,04% em Madri.

Já a presidente do BCE, Christine Lagarde, comentou que a recuperação econômica na zona do euro “ainda é frágil”. Segundo ela, o balanço de riscos na região está equilibrado, mas a variante delta da covid-19 é uma fonte de preocupação. Também nesta sexta, a Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a alertar para essa cepa, que já atinge quase 100 países e piora o quadro mesmo em nações com taxa elevada de vacinados.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,03%, em 7.123,27 pontos. Na comparação semanal, ele recuou 0,18%. Entre os bancos locais, Lloyds cedeu 1,67%, enquanto a petroleira BP caiu 0,96%.

Em Frankfurt, o índice DAX registrou alta de 0,30%, a 15.650,09 pontos. Na semana, subiu 0,27%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 recuou 0,01%, para 6.552,86 pontos, com baixa de 1,06% na comparação semanal.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, teve baixa também de apenas 0,01%, a 25.282,41 pontos. Na comparação semanal, caiu 0,89%.

Em Madri, o índice IBEX 35 recuou 0,28%, a 8.907,60 pontos, com baixa de 2,06% na semana.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 fechou em alta de 0,77%, 5.146,87 pontos. Na comparação semanal, houve alta de 1,18%.

