Red Bull Bragantino empata com o Ceará e perde chance de disparar na liderança

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Red Bull Bragantino, de fato, tem dificuldade em atuar no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Pior que o empate sem gols com o Ceará, nesta quinta-feira, pela oitava rodada, foi ter perdido a chance de disparar na liderança no Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

Como mandante, o Red Bull Bragantino tem apenas uma vitória e, agora, três empates. Essa foi a primeira vez que o dono do melhor ataque do Brasileirão (17 gols) passou em branco. O resultado manteve o time paulista na liderança com 18 pontos, sendo que o vice-líder Athletico-PR, com 16 e um jogo a menos, perdeu na rodada. O Ceará, por sua vez, ocupa o 11.º lugar com 10 pontos.

Os times deixaram a desejar no primeiro tempo. Marlon tentou um chute para o Ceará logo aos quatro minutos, mas a defesa desviou. Os paulistas responderam aos 16 em chute de Claudinho, que passou perto. No mais, o Red Bull Bragantino ficou com 70% da bola, mas não soube criar, enquanto o time cearense se defendeu.

Advertisement

No segundo tempo, o Ceará deu a primeira cartada. Fernando Sobral se livrou de Fabrício Bruno e bateu, mas Cleiton fez boa defesa. O Red Bull Bragantino apareceu aos 24 minutos em chute de fora da área de Artur. Richard conseguiu a defesa.

Continua depois da publicidade

O Red Bull Bragantino foi em busca do gol e Claudinho tentou de fora da área aos 42 minutos, mas a bola saiu. Três minutos depois, Cléber fez falta em Raul, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 46, Kelvyn bateu firme, mas Cleiton fez grande defesa. Antes do apito final, Pedrinho acertou a rede pelo lado de fora.

Na nona rodada, o Red Bull Bragantino fará duelo paulista contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, em São Paulo, neste domingo, às 18h15. O Ceará, no mesmo dia e horário, receberá o Juventude, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

Continua depois da publicidade

RED BULL BRAGANTINO 0 x 0 CEARÁ

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Natan, Fabrício Bruno e Edimar; Raul (Chrigor), Claudinho e Lucas Evangelista (Eric Ramires); Helinho (Pedrinho), Ytalo e Artur. Técnico: Maurício Barbieri.

CEARÁ – Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda (Jordan) e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon (Pedro Naressi), Lima (Kelvyn), Vina (Jorginho) e Mendoza; Saulo Mineiro (Cléber). Técnico: Guto Ferreira.

CARTÕES AMARELOS – Raul (Red Bull Bragantino); Bruno Pacheco e Marlon (Ceará).

CARTÃO VERMELHO – Cléber (Ceará).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].