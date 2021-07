Atletismo anuncia 52 convocados e Brasil já tem 309 classificados para Tóquio

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira que a modalidade terá 52 atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, formando a maior delegação do atletismo brasileiro em uma Olimpíada fora de casa. Com este anúncio, o número de classificados do Brasil para a disputa na capital japonesa subiu para 309.

Continua depois da publicidade

No começo da semana, o Brasil já havia garantido o recorde de atletas numa edição dos Jogos fora de casa. Até então, a marca era de 277, que competiram nos Jogos de Pequim-2008. A representatividade nesta edição olímpica só não é maior que no evento anterior, no Rio, em 2016, quando o Brasil contou com 465 atletas. Isso porque, por ser sede dos Jogos, muitas modalidades tinham suas cotas máximas de vagas garantidas e outras nas quais o Brasil não costuma se classificar tiveram participação, como hóquei sobre a grama.

Até antes do anúncio desta quinta, o atletismo tinha apenas 31 garantidos em Tóquio, com base no índice olímpico e nos revezamentos. Com o critério adicional do ranking mundial, atualizado nesta quinta, a lista aumentou para 52. No Rio, com a vantagem de contar com atletas em quase todas as provas por ser país-sede, a equipe bateu o recorde, com 67. Em Londres-2012, foram 36 e, em Pequim-2008, foram 45.

Advertisement

“Nossa delegação é grande, perdeu para Rio-2016. Mas, se levarmos em consideração as condições vividas neste ciclo olímpico, esse número tem um valor ainda maior. A pandemia trouxe uma série de problemas. Apesar disso, conseguirmos compor uma delegação bastante grande”, comentou Domingos Pandeló, gerente técnico da CBAt.

Continua depois da publicidade

A lista do atletismo tem oito atletas dentro do Top 20 do ranking mundial atual. Núbia Soares é a mais bem colocada, no sexto lugar do salto triplo, com 14,68 metros. Além disso, no revezamento, o Brasil tem a 10ª marca do ano no 4×400 metros misto.

“Pretendemos aumentar o número de finais (em Tóquio), pelo menos em duas em relação aos Jogos anteriores, em que tivemos 11 finais. É o que buscamos e o que procuramos como meta: aumentar o número de finais porque entendemos que é a zona da medalha. Quanto mais finalistas tivermos na delegação, mais perto da zona de medalha nós estaremos”, afirmou Claudio Castilho, diretor executivo e chefe da missão do atletismo em Tóquio.

Na delegação brasileira, a maior renovação acontece entre os homens. Entre eles, 58,1% vão disputar uma Olimpíada pela primeira vez. Entre as mulheres, mais experientes, a renovação é menor, de 38,1%.

Continua depois da publicidade

O atletismo brasileiro vai embarcar rumo à capital japonesa no dia 16 de julho. A Olimpíada começa no dia 23.

Confira abaixo a lista dos classificados para a Olimpíada:

Paulo André Camilo – 100m , 200m e 4x100m

Felipe Bardi – 100m e 4x100m

Jorge Vides – 200m e 4x100m

Rodrigo do Nascimento – 100m e 4x100m

Aldemir Junior – 200m

Lucas Carvalho – 400m e 4x400m misto

Rosângela Santos – 100m e 4x100m

Vitória Rosa – 200m, 100m e 4x100m.

Ana Carolina Azevedo – 200m e 4x100m

Bruna Farias – 4x100m

Ana Claudia Lemos – 4x100m

Tiffani Marinho – 400m e 4x400m misto

Derick de Souza – 4x100m

Anderson Henriques – 4x400m misto

Tabata Carvalho – 4x400m misto

Geisa Coutinho – 4x400m misto

Pedro Luiz – 4x400m misto

Gabriel Constantino – 110m com barreiras

Eduardo de Deus – 110m com barreiras

Alison dos Santos – 400m com barreiras

Marcio Teles – 400m com barreiras

Chayenne Silva – 400m com barreiras

Ketiley Batista – 100m com barreiras

Rafael Pereira – 110m com barreiras

Tatiane da Silva – 3000m com obstáculos

Simone Ferraz – 3000m com obstáculos

Altobeli da Silva – 3000m com obstáculos

Thiago Rosário – 800m e 1.500m

Eliane Martins – salto em distância

Samory Uiki – salto em distância

Thiago Braz – salto com vara

Augusto Dutra – salto com vara

Alexsandro Melo – salto triplo e salto em distância

Almir Cunha – salto triplo

Núbia Soares – salto triplo

Fernando Ferreira – salto em altura

Thiago Moura – salto em altura

Geisa Arcanjo – arremesso de peso

Izabela da Silva – lançamento de disco

Laila Ferrer – lançamento do dardo

Darlan Romani – arremesso do peso

Andressa Oliveira de Moraes – lançamento do disco

Fernanda Borges – lançamento do disco

Jucilene de Lima – lançamento do dardo

Daniel Nascimento – maratona

Daniel Chaves – maratona

Paulo Roberto de Paula – maratona

Caio Bonfim – marcha atlética de 20km

Matheus Correa – marcha atlética de 20km

Lucas Mazzo Marcha – marcha atlética de 20km

Erica Rocha de Sena – marcha atlética de 20km

Felipe dos Santos – decatlo

Felipe Rosa Mendes

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].