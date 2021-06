VÍDEO | Fogo em caminhão interdita BR 101, em Iconha

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 111

Um caminhão que transportava madeira pegou fogo na manhã desta sexta-feira (25), em Iconha. Por conta do incêndio, o tráfego está interditado na altura do quilômetro 370 da BR 101, o que provoca transtornos a quem passa pela região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga começou a pegar fogo, por volta das 07h. Em questão de minutos, o incêndio se alastrou. Apesar do susto e do prejuízo, ninguém ficou ferido.

Com o risco de explosão, os policiais bloquearam o trecho para tráfego. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Eco 101 foram chamadas. Segundo a PRF, até o momento, não há previsão para liberação da via.

