Vereadores pedem CPI da Covid contra Vera e Jauhar em Guaçuí

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 68

Foi protocolado nesta quinta-feira (10), na Câmara Municipal, o requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) N° 002/2021, com a finalidade de investigar e apurar responsabilidades pela aplicação de recursos financeiros recebidos pelo Governo Federal no tratamento da Covid-19, em 2020, na gestão da ex-prefeita Vera Costa (PDT), e em 2021, na administração de Marcos Jauhar (Republicanos).

O pedido de abertura foi assinado pelos vereadores Valmir Santiago (DEM), Aroldo Montoni Ferreira DEM), Júlio Maria Heitor (Republicanos) e Wanderley de Moraes (PMN). Eles querem investigar e apurar responsabilidades pela aplicação e utilização de recursos no tratamento da Covid-19.

O documento aponta má utilização de recursos públicos; direcionamento dos recursos federais do combate à Covid-19 nos programas federais de governos que já são contemplados com verba própria; pagamento de pessoal com verba destinada ao tratamento e enfretamento da Covid-19 no município.

“Requeremos, ainda, a contratação de um perito especializado na área para auxiliar a comissão nesta investigação, e o uso de toda a estrutura e do veículo da Câmara nas diligências da comissão, as quais terão prazo inicial de 90 dias para conclusão dos trabalhos”, pede os vereadores no requerimento.

Justificativa

No requerimento, para justificar o pedido de abertura de CPI, os parlamentares afirmam que existe aplicação errônea de recursos federais destinados ao município de Guaçuí, que foram utilizados para pagamento de pessoal e abastecimento financeiro de programas federais que já recebem verbas próprias para seu funcionamento, sendo possível que tenha havido desvio desses recursos federais para outras finalidades que não aquelas destinadas aos programas de enfretamento à Covid-19.

“O município, como sabemos, é sustentado pelos recursos públicos vindos dos contribuintes, e não pode assumir toda a responsabilidade pela reparação dos danos causados. Não pode esta Casa ficar omissa em investigar esses gravíssimos fatos. Impõe-se, por conseguinte, uma completa investigação, justificando-se plenamente a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, respaldada pelas assinaturas que acompanham a proposta”, justificam os vereadores.

Na pauta

De acordo com o vereador Valmir Santiago, o pedido de abertura da CPI da Covid de Guaçuí será lido na sessão ordinária da próxima segunda-feira (14).

