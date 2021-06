Vacinação em dia! GFC eventos programa retomada de shows e festivais

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 22

A GFC Eventos empresa do Grupo Folha do Caparaó de comunicação se prepara para realizar alguns eventos ainda este ano. Segundo o diretor-geral, Elias Carvalho, a vacinação no Estado ocorre em boa velocidade. Portanto, já é possível planejar ótimos eventos ainda para 2021.

No entanto, ele salienta que o calendário vacinal precisa manter o ritmo para a retomada dos eventos. Elias não acredita que os grandes eventos, para mais de 1,5 mil pessoas, voltem tão rapidamente. “Mesmo após a vacinação, o mercado de eventos ainda terá de ter um tempo para se acomodar ou se adequar”, pondera.

Espaço privilegiado

Outro ponto que anima o empresário e já é um sucesso na região é o Cerimonial Casa da Prata. O espaço fica em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, e tem 14 mil metros quadrados. A área é totalmente ligada à natureza.

Além disso, o cerimonial conta com uma estrutura completa, com espaço coberto, cozinha industrial, banheiros e vários espaços temáticos. “Essa parceria com a Casa da Prata será fundamental para realizarmos excelentes eventos com a excelência já conhecida pelo público capixaba”, enfatiza o empresário.

Festival de Inverno de Guaçuí

Outra novidade é que as pessoas que compraram ingressos para o Festival de Inverno de Guaçuí, que seria em 2020, poderão usá-los como crédito para quaisquer eventos que a GFC Eventos realizar a partir de outubro deste ano.

“Não temos como devolver os recursos em dinheiro. Esses valores foram usados para pagar os cachês de artistas contratados para cantar no Festival de Inverno de Guaçuí em 2020. Existe um decreto governamental que não permite a devolução desses valores por parte dos cantores. Além disso, ele desobriga essa mesma devolução aos compradores de ingresso antecipados. Isso tudo, na verdade, equilibra um pouco a situação do mercado de eventos”.

Muitos projetos após a vacinação

Então, há muita coisa boa vindo por aí! Está no radar da GFC Eventos um festival de chorinho, sanfona e viola. A previsão é de que as apresentações ocorram de 8 a 10 de outubro. Além disso, um festival de verão em dezembro, em formato pocket, ou seja, de tamanho reduzido, mas com toda a qualidade.

Então, para 2022, Elias Carvalho se mostra bastante animado e já planeja um mega Festival de Inverno de Guaçuí, numa edição toda especial. Além do Penha Roots – festival de reggae e forró pé de serra que encantou os turistas em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço – o grupo planeja turbinar o Festival Gastronômico de Cachoeiro de Itapemirim. O evento será entre maio e junho do próximo ano, na Capital Secreta.

“Vamos transformar esse belíssimo festival gastronômico em um grande festival de música, com a presença de grandes astros da música popular brasileira”.

Para finalizar, Elias Carvalho disse que a empresa de eventos trabalhará fortemente em eventos institucionais e que, com isso, se consolidará em uma das maiores empresas de eventos do Espírito Santo.

