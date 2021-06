Umidade marítima provoca chuvas nesta sexta-feira (18) no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 16

A umidade marítima trazida por ventos costeiros vai provocar chuvas no Espírito Santo nesta quarta-feira (18). A expectativa, de acordo com o Incaper, é de que as chuvas sejam rápidas. Embora ocorram em alguns momentos do dia.

As pancadas de chuvas são esperadas para as regiões Sul, Serrana e também no Litoral Sul. Entretanto, deve chover também em algumas cidades da Grande Vitória.

No entanto, nas demais áreas do Estado, o céu fica nublado, contudo, não há previsão de chuvas. A temperatura, conforme previram os meteorologistas do Incaper, terá pequena queda durante o dia em todo ES.

A umidade marítima, de modo simplificado, é uma corrente de água que se desloca pelos oceanos. Neste fenômeno, destacam-se a salinidade, temperaturas e clima do planeta.

Outro aspecto é a distribuição e troca de calor sobre a superfície oceânica. Em outras palavras, elas formam-se como um importante fator climático, certamente, provocando instabilidade no tempo.

O tempo fica dessa forma nas regiões. É provável que no sábado (19) também ocorram pancadas de chuvas.Veja!

Ventos costeiros e umidade marítima

Grande Vitória

Muitas nuvens

Chuva rápida em alguns momentos

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C

Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C

Região Sul

Muitas nuvens

Chuva rápida em alguns momentos

Áreas baixas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C

Áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 25 °C

Região Serrana

Muitas nuvens

Chuva rápida em alguns momentos

Áreas baixas: temperatura mínima de 15°C e máxima de 26 °C

Áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 21 °C

Região Norte

Muitas nuvens

Sem previsão de chuva

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C

Região Noroeste

Céu nublado

Sem previsão de chuva

Áreas baixas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C

Região Nordeste

Muitas nuvens

Chuva rápida em alguns momentos

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C

