Turmas de 6º a 9º ano e maternal retomam aulas presenciais nesta segunda em Cachoeiro

Na próxima segunda-feira (21), turmas de maternal III e IV e de ensino fundamental II (6º ao 9º ano) das escolas municipais de Cachoeiro retornam às aulas presenciais. O retorno dessas etapas do maternal já estava previsto em calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.

Já a volta dos alunos do fundamental II será feita a partir da autorização dada pelo governo estadual, a todos os municípios capixabas, em qualquer classificação de grau de risco para Covid-19, para retomada das atividades presenciais em todos os níveis de ensino.

Um primeiro grupo de estudantes do fundamental II da rede municipal chegou a voltar às escolas na semana passada, quando Cachoeiro estava em risco moderado. Nesta semana, em função do risco alto, o retorno do segundo grupo teve de ser suspenso, e é esse grupo que retornará na segunda (21).

“Os pais e responsáveis dos alunos que pertencem a esse grupo que retoma as aulas na próxima semana estão sendo comunicados pelas escolas, que estão prontas para receber os estudantes, seguindo todos os protocolos sanitários, para proteção de toda a comunidade escolar”, ressalta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

O retorno às atividades presenciais na rede municipal de Cachoeiro ocorre de forma gradual, em etapas e com revezamento. As turmas da pré-escola e de ensino fundamental I (4º e 5º anos primeiro e 1º ao 3º ano depois) já voltaram às escolas.

O calendário de retorno das demais turmas da educação infantil é o seguinte: em 30 de junho, para as turmas de maternal III e IV (Grupo 2); em 5 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 1) e em 19 de julho, para as turmas de maternal I e II (Grupo 2).

As aulas estão sendo realizadas dentro das regras do modelo de ensino híbrido, em que os estudantes alternam uma semana com aulas presenciais e uma semana com ensino remoto.

