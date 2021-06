Troca de gentileza: taxista é homenageado pela PM em Venda Nova do Imigrante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 21

Advertisement

Advertisement

Diz o ditado que ‘gentileza gera gentileza’. Foi exatamente isso o que aconteceu na tarde desta quarta-feira (23), na sede da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Venda Nova do Imigrante. O taxista Evandri Roberto de Morais recebeu o título de ‘Amigo da Polícia Militar’.

Continua depois da publicidade

A homenagem foi uma retribuição ao que o taxista faz há muitos anos. Todos os dias, seu Evandri faz questão de levar pães para tomar café com os integrantes da companhia. Além dos policiais, familiares do taxista participaram do encontro em que ele recebeu um quadro e uma camisa com a frase ‘Amigo da Polícia Militar’.

1 de 7

Seu Evandri não conseguiu segurar a emoção. “Na minha idade, foi a maior surpresa que eu recebi. Estou muito feliz e satisfeito. Somos amigos e vamos continuar. Que Deus dê vida e saúde a todos”, agradeceu o homenageado.

Durante as idas à Companhia, o taxista costuma aconselhar os amigos da PM, o que, por sinal, é muito valorizado, principalmente, pelos policiais mais jovens. O major Félix, comandante da unidade, é outro que reconhece a importância da amizade entre os policiais e o seu Evandri.

Continua depois da publicidade

“Reunimos aqui a nossa família policial militar com a do senhor para tomarmos um café da tarde de forma singela, mas de coração, por iniciativa da nossa tropa do 2º Pelotão. Nós temos que valorizar quem valoriza a gente e o senhor sempre valorizou o trabalho da PM”, esclareceu o comandante.

O sargento Assis foi um dos organizadores da iniciativa e lembrou os bons momentos vividos com o amigo. “O senhor Evandri está conosco aqui, diariamente e, quando ele não vem, a equipe sente falta. Para gente, ele é um pai, um amigo, um sentimento muito forte. Nós policiais militares não somos apenas repressivos, mas também valorizamos as pessoas de bem. Evandri é aquele amigo que sempre está aqui para dar uma palavra amiga. É uma pessoa da extrema confiança da Polícia Militar”, reconheceu o sargento Assis.

Do café, também participaram o coronel Bariani, comandante do CPO- Serrano; tenente-coronel Duarte, subcomandante do CPO-Serrano; major Dutra, major Felix, comandante da 2ª Cia. Independente, tenente Selva, equipe da Força Tática e outros militares.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].