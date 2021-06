TRE julga processo de cassação do mandato do prefeito de Itapemirim; assista

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 36

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TR) julga nesta quarta-feira (9) processo que pede a cassação do diploma do prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha e seu vice, por abuso de poder econômico nas eleições 2020.

Na segunda-feira (7), a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) acusou o prefeito de agir de má-fé ao tentar adiar julgamento do processo, sob a alegação de que um de seus advogados estava com Covid-19. O Procurador Julio de Castilhos recusou o pedido de adiamento do julgamento, já que Peçanha possui outros seis advogados que lhe defendem no processo.

Assista o julgamento

