Tales Machado é eleito novo presidente do Centrorochas

Por Redação - Redação 34

Advertisement

Advertisement

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta segunda-feira, 28 de junho, Tales Machado, da Magban, e atual presidente do Sindirochas, foi eleito presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas). Fabio Cruz, atual vice-presidente, foi reeleito para o cargo.

Continua depois da publicidade

Na abertura do pleito, o atual presidente, Frederico Robison, agradeceu a todos empresários pela confiança e parceria durante os três anos em que ficou à frente da entidade e fez um breve balanço do período. “Um de nossos propósitos era o alinhamento com outras entidades pelo fortalecimento do setor e acredito que conseguimos. Hoje, as entidades, diretorias, presidentes e conselhos atuam de forma convergente com o único propósito de fortalecer o setor. Claro que não conseguimos agradar a todos e nem compartilhar da mesma ideia, mas acredito que isso seja sadio e faça parte de qualquer processo evolutivo”, pontuou.

Em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito, Tales Machado, que encerrará seu mandato à frente do Sindirochas em agosto deste ano, reforçou que espera continuar com o apoio de todos os associados e exportadores para dar continuidade ao trabalho executado até aqui. “Temos atuado para acabar com as diferenças que existiam no setor, tivemos conquistas, mas ainda temos muito a entregar. Espero contar com a ajuda de todos os exportadores. Buscamos formar uma chapa que representasse todas as frentes e ela conta com empresários experientes que estão totalmente alinhados com esse propósito. Desde já, agradeço a disponibilidade de cada um deles para que, juntos, possamos trilhar um caminho de conquistas para todo o segmento de rochas ornamentais nacional”, afirmou.

Reeleito como vice-presidente, Fabio Cruz reforçou o trabalho de aproximação feito com outras entidades e pediu a participação mais direta a todos os exportadores. “Sempre houve uma máxima no setor de que havia desunião. Hoje, essa máxima não se aplica tanto. Temos diálogo aberto com as empresas, proximidade e alinhamento com as entidades patronais do Espírito Santo, Minas Gerais e Ceará, os três maiores estados exportadores do país, dentre outros. Até aqui, trilhamos um caminho para retirar os obstáculos, agora temos um terreno fértil para plantar e, efetivamente, daqui a alguns anos, podermos colher os frutos destas ações. Aproveito para fazer um apelo a todos os empresários para atuarem diretamente nas ações que estão sendo e serão trabalhadas pelo Centrorochas. Vamos criar grupos de trabalho para assuntos específicos e a expertise de cada um será super bem-vinda.”, frisou.

Continua depois da publicidade

A cerimônia de posse da nova diretorial será marcada para data próxima e comunicada em breve.

Conheça os participantes chapa eleita:

Presidente: Tales Machado (Magban)

Advertisement

Continua depois da publicidade

Vice-presidente: Fabio Cruz (Vitoria Stone)

Conselheiros

Adael de Oliveira (Itinga Mineração)

Adriano Duarte (Imetame Pedras Naturais)

Armando Sequeira de Sousa (Granipex)

Celio Guerra (Levantina Natural Stone)

Daniel Salume (Brothers Mármores e Granitos)

Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores)

Eutemar Venturim (Bramagran)

Fernando da Paz (C. Fernando R. da Paz)

Frederico Robison (Marbrasa Mármores e Granitos)

Gabriel Cabeza (Calafuria Mineração)

Gedson Campos Guerra (Rocha Bahia Mineração)

Josy Loss de Andrade (Andrade Indústria e Comércio de Mármores e Granitos)

Leonardo Tatagiba (Granito Zucchi)

Luca Burlamacchi (Decolores Mármores e Granitos)

Marcel Fiorio (Marcel Mármore Comércio e Exportação)

Marcelo Araújo (Amagran Importação e Exportação)

Maxwell Viquietti Alcântara (Pettrus Mineração e Comércio)

Ricardo Schevz (Brasigran Brasileira de Granitos)

Rodrigo Scaramussa (Santo Antônio Granitos)

Sergio Frossard (CS3 Mármores e Granitos)

Valdecyr Viguini (Cajugran Granitos e Mármores)

Walter Borges da Hora Jr (Margramar Granitos)

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].