Suspeito de matar a namorada a facadas, por ciúme, em Mimoso do Sul está nas mãos da polícia

Está na prisão o homem, de 36 anos, suspeito de matar a facadas a namorada, de 38, no último sábado (19), na localidade de Várzea do Cipó, zona rural de Mimoso do Sul.

Ele preso na tarde desta segunda-feira (21) no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, por equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro e da Delegacia de Mimoso do Sul.

As investigações apontam que Lucia Helena Coqui Porfírio estava em um bar perto de casa, bebendo com amigos e um primo. De repente, o suspeito chegou ao local e levou a namorada para a residência dela. Horas depois, ele ligou para o primo de Lucia Helena e contou que havia a matado.

Segundo o delegado Rômulo Carvalho Neto, a principal linha de investigação é de que o crime tenha motivação passional.

“O suspeito disse à nossa equipe que a vítima teria o traído, naquela noite. O casal começou a discutir. Revoltado com a situação, ele resolveu esfaquear a namorada e, na sequência, fugiu para a casa de uma irmã até ser localizado pelos policiais”, relatou o delegado.

Na ocorrência da Polícia Militar, consta que o primo da vítima foi quem encontrou o corpo dela, no quintal de casa. Quando os policiais chegaram ao local, só encontraram o carro do suspeito. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Mimoso do Sul como feminicídio.

CRIMES CONTRA MULHERES

O Brasil ocupa hoje a 5ª posição no ranking mundial em feminicídio, assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher, segundo dados do Mapa da Violência 2015 – ONU. No estado do Rio de Janeiro, as mulheres são vítimas em 70% dos atendimentos notificados como agressões físicas nas redes de saúde, em dados extraídos entre janeiro de 2013 e junho de 2016.

