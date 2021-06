SobreTudo: Semana do Meio Ambiente terá ações e atividades sustentáveis em Cachoeiro

Por Redação - Redação 8

No programa SobreTudo desta segunda-feira (7), a subsecretária de Meio Ambiente, Karina Prado da Silva, falou sobre a Semana do Meio Ambiente, que segue com ações e atividades até a próxima quinta-feira (10), em Cachoeiro de Itapemirim.

A primeira atividade: “Reduza, Recicle, Reuse”, conta com um ponto de coleta, que foi montado no estacionamento em frente ao Banco do Brasil, no centro da cidade. Das 7h às 19h, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente estará recolhendo televisores, celulares, aparelhos de telefone, computadores, notebooks, pranchas e secadores de cabelo, roteadores, impressoras, copiadoras, carregadores, câmeras filmadoras e fotográficas. Além disso, pilhas e baterias em geral, também serão recebidas.

A orientação é que as pilhas e baterias sejam entregues envolvidas em sacolas plásticas resistentes, para evitar vazamento e contaminação. Já para entrega de óleo de cozinha, é importante que o material seja coado e armazenado numa garrafa pet. Para a coagem, a Semma orienta que seja utilizada uma lã de aço.

Assista a entrevista completa!

