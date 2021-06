Sobretudo: cantor Ronnie Silveira fala sobre a live do Festival Gastronômico Delivery | Assista

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 58

As jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi abrem o programa desta sexta-feira (4), com a coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que farão um anúncio importante para o Espírito Santo.

O cantor e compositor Ronnie Silveira fala sobre a live do Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos desta sexta-feira (4). E mais, no Guia A, confira as dicas de filmes para o fim de semana.

